Posibilidad de contratar en régimen general a hijos menores de 30 años aunque convivan con el empresario o a familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad CON UN CONTRATO INDEFINIDO BONIFICADO. Esto abarca a padres, hijos, hermanos, suegros y cuñados. El contrato podrá ser a tiempo completo o jornada parcial y tendrá bonificados los primeros 10 meses a razón del 100% de la cuota de contingencias comunes, es decir, la parte de accidente de trabajo y formación profesional no estará bonificada (viene a ser entre 70 y 180 euros al mes dependiendo del sector) que sería lo que habría que pagar. Mucho cuidado: ESTOS FAMILIARES NO COTIZAN A DESEMPLEO por lo que no tendrán derecho a paro cuando terminen estos contratos.