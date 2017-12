La exmilitante del PSOE y colaboradora en varios medios, Beatriz Talegón, participó en un acto de ERC en el que rompió a llorar al hablar de las amenazas recibidas contra su hijo o los hijos de otros políticos como Gabriel Rufián.

“A Zoido le importa una mierda que a la niña de Rufián o a mi hijo le estén amenazando. Ahí la Fiscalía no está viendo un delito de odio. Me amenazan por defender la soberanía del pueblo de Cataluña. Yo no soy independentista, solo defiendo vuestra dignidad y vuestros votos”. Y es que, Talegón llegó a recibir balas para su hijo.

La periodista habló sobre su pasado como militante socialista: “Yo me creí eso de que el PSOE era republicano y de izquierdas”, y añadió, “estoy en este acto simple y llanamente por principios, valores, amistad y reconocimiento”.